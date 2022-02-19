Сегодня, 19 февраля, под Миассом неподалеку от железнодорожного перегона был обнаружен труп мужчины. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Тело неустановленного мужчины было обнаружено на 12 километре перегона Миасс-Устиново Южно-Уральской железной дороги в пяти метрах от путей. Признаков насильственной смерти и следов железнодорожного травмирования на теле погибшего нет.
«Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственным органом проводится доследственная проверка, которая находится на контроле Златоустовской транспортной прокуратуры»,— сообщили в ведомстве.
На место происшествия для координации действий правоохранительных выехал златоустовский транспортный прокурор.