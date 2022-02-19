В Челябинской области обнаружили тело мужчины возле железнодорожного переезда

На место выехал златоустовский транспортный прокурор

Сегодня, 19 февраля, под Миассом неподалеку от железнодорожного перегона был обнаружен труп мужчины. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Тело неустановленного мужчины было обнаружено на 12 километре перегона Миасс-Устиново Южно-Уральской железной дороги в пяти метрах от путей. Признаков насильственной смерти и следов железнодорожного травмирования на теле погибшего нет.

«Обстоятельства произошедшего и личность мужчины устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следственным органом проводится доследственная проверка, которая находится на контроле Златоустовской транспортной прокуратуры»,— сообщили в ведомстве.

На место происшествия для координации действий правоохранительных выехал златоустовский транспортный прокурор.