В Челябинской области обнаружили скелет человека в лесу

Следственный комитет проводит проверку

В Красноармейском районе 31 августа в лесу около одного из населенных пунктов обнаружили скелетированные останки человека. По данному факту следственными органами проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, повреждений скелета останков не зафиксировали. При осмотре места происшествия также не обнаружили следов борьбы.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В данный момент назначено судебно-медицинское исследование найденных останков», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Верхнеуральском районе во время купания на озере Чебачье местная жительница обнаружила на глубине 50 см скелет фрагмента тела человека.