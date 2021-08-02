В Челябинской области обнаружили 11 сайтов по продаже фиктивных справок

По требованию прокуратуры их должны заблокировать

Прокуратура Увельского района в ходе проверки выявила 11 сайтов, предлагающих услуги по оформлению справок об отсутствии COVID-19 и других заболеваний, оформлению водительских удостоверений без экзаменов, продаже поддельных дипломов об окончании вузов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

«В Увельский районный суд направлены исковые заявления о признании указанной на сайтах информации запрещенной к распространению», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца. Его обвинили в подделке справки о ПЦР-тесте на коронавирус.

Как ранее писал наш сайт, жителям Челябинской области мошенники предлагают фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

На Южном Урале пресечены факты использования подложных медицинских справок об отсутствии инфекционных заболеваний. В региональном управлении по вопросам миграции и магнитогорском подразделении установили, как шесть мигрантов пытались оформить патенты на трудовую деятельность и вид на жительство в России с фиктивными справками, рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.