В Челябинской области ночью сгорел продуктовый магазин

Пламя охватило первый этаж многоквартирного дома, эвакуировались 10 человек

В ночь на вторник, 14 декабря, в поселке Нижний Атлян загорелся продуктовый магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

На место происшествия направили пять единиц техники. Пожарные работали по повышенному номеру сложности тушения возгорания.

«По предварительным данным, произошло короткое замыкание в холодильнике торговой точки. Площадь пожара оказалась небольшой, однако задымление было сильным. 10 человек эвакуировались из своих квартир по маршевым лестницам», — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Человеческих жертв нет.