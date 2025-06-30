В Челябинской области Nissan залетел под грузовик, пытаясь избежать столкновения

Водитель легковушки погиб на месте

В Красноармейском районе устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером в воскресенье, 29 июня, на трассе Челябинск — Новосибирск, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, в 20:35 на 32‑м километре трассы 38‑летний водитель Nissan во избежание столкновения с попутным автомобилем выехал на правую обочину. Там его автомобиль занесло, мужчина потерял управление и вылетел на встречку, где совершил столкновение с грузовиком.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Nissan не имел прав — срок его водительского удостоверения истек в 2020 году, на момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.