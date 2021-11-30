В Челябинской области нетрезвый водитель наехал на два автомобиля

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя

Днем 29 ноября в Чебаркуле Челябинской области водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с двумя автомобилями. Сотрудники ГИБДД составили в отношении нарушителя два административных протокола, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Двигаясь по улице Мира, 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» задел припаркованную машину «Тойота Королла», затем выехал на улицу 9 Мая, где столкнулся с «Тойотой Раф 4», наехал на пешеходное ограждение и остановился.

«Прибывшие на место сотрудники ГИБДД заметили, что у виновника ДТП имеются признаки опьянения, в связи с чем на месте ДТП он был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. В результате прибор показал, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе 1,22 мг/л при минимально допустимом 0,16 мг/л. Во время оформления материала водитель вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, выражался нецензурной бранью»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выяснили, что в октябре мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования, однако дело еще не рассмотрено.

В результате в отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») и составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Невыполнение законных требований сотрудников полиции»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).