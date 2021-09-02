В Челябинской области несовершеннолетнюю девушку подозревают в попытке сбыта наркотиков

Сотрудники полиции обнаружили у нее 11 свертков с запрещенными веществами

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего парня и несовершеннолетней девушки. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, в августе подозреваемые купили наркотики, расфасовали их, подготовив к дальнейшей продаже. Полицейские нашли у 21-летнего мужчины и несовершеннолетней девушки 11 свертков с запрещенными веществами.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“)», — рассказали в СУ СКР по региону.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который при помощи арбалета хотел «доставить» запрещенное вещество в колонию. Молодой человек обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.