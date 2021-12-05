В Челябинской области неизвестный проник в дом пенсионерки и украл деньги

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

В Карталинском районе неизвестный проник в частный дом местной жительницы и украл деньги. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась 74-летняя жительница села Татищево. Пенсионерка рассказала, что пока ее не было дома, кто-то проник в ее дом, сломав замок, и украл деньги в размере 4500 рублей, которые находились под скатертью на кухонном столе.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении противоправных деяний. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Республики Башкортостан. Полицейские установили, что злоумышленник, взломав навесной замок металлическим ломом, проник в жилой дом с целью кражи денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.