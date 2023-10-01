В Челябинской области неизвестные украли крест с флагом с могилы бойца СВО

Полицейские помогли отыскать и вернуть его на место

В Нагайбакском районе Челябинской области неизвестные украли с могилы бойца СВО крест с флагом. Это обнаружила мать погибшего во время визита на кладбище. С женщиной оперативно связались сотрудники полиции. Они помогли найти крест и установить его на место, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

О произошедшем местная жительница написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«Съездила на могилу к своим родным. И что увидела: кто-то надругался над могилой моего сына, погибшего в зоне боевых действий СВО. На могиле нет креста, на кресте развивался флаг. Мы не нашли нигде ни флаг, ни крест с фотографией. Очень больно видеть такое»,— написала женщина.

На ее пост отреагировали участковый уполномоченный Василий Афанасьев и оперативник группы экономической безопасности и противодействия коррупции Канатпай Байбатыров. Они выехали к женщине домой, подробно расспросили ее о случившемся и вместе с ней отправились на кладбище. Крест был найден правоохранителями неподалеку от территории кладбища во время его тщательного осмотра.

Жительница Нагайбакского района поблагодарила полицейских за оказанную помощь.