В Челябинской области неизвестные спустили воду из водоема, гибнет рыба

Местные считают, что это дело рук владельца участка

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В поселке Черноборском в Чесменском районе неизвестные спустили из водоема всю воду, в результате погибло огромное количество рыбы. Как нам сообщают читатели, такое мог сделать хозяин водоема, чтобы почистить его.

«Вероятно, таким варварским способом хозяева решили почистить водоем, чтобы избавиться от грязи и ненужной рыбы. Могли бы подготовить ручей, чтобы рыба ушла в другой водоем, находящийся неподалеку, но нет»,— рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, сейчас берег водоема завален мертвой рыбой.

Мы связались с главой поселка Александром Торбенко, который сообщил, что неизвестные ночью открыли задвижку и спустили всю воду, в результате чего рыба погибла.

«Задвижка на гидротехническом сооружении на этом водоеме давно не работала, в этом году мы ее отремонтировали. 1 октября по рекомендации Минэкологии Челябинской области мы открыли задвижку, чтобы понизить уровень воды на плотине до минимальных значений, а потом закрыли ее. Ночью кто-то „заботливый“ снова открыл задвижку, и вода спала еще. Уже утром здесь хозяйничали „рыбаки“. Вины администрации в этом нет, сами люди по-варварски относятся к окружающей среде»,— прокомментировал Александр Торбенко.

Сейчас местные жители просят найти и наказать виновных за гибель огромного количества рыбы.