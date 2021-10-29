В Челябинской области неизвестные отравили бродячую собаку

Полиция организовала проверку

Жители Сатки заметили на улице бродячую собаку Соньку, которая еле передвигалась, а потом упала на дорогу. Неравнодушные люди отвезли животное в ветеринарную клинику, где доктора обнаружили в его крови яд. Полиция начала проверку. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

О ЧП рассказала волонтер Наталья Решетникова. Ей позвонила соседка, которая заметила Соньку на улице. Собака передвигалась, пошатываясь. Следом за животным шел молодой человек.

«Он как будто ждал чего-то. А когда соседка крикнула „Сонька!“, мужчина тут же побежал в сторону остановки. Собаку доставили в ветклинику, где выяснилось, что ей ввели инъекцию с ядом», — поделилась Наталья Решетникова.

Жительница Сатки подала заявление в полицию.

«Проводится проверка по факту инцидента. За жестокое обращение с животными грозит уголовная ответственность», — сообщили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники ОМВД по Саткинскому району проводят проверку по факту публикаций в СМИ сообщений об обстреле собаки.