В Челябинской области не пропустили через границу более 100 тысяч срезанных цветов

Также предотвращен ввоз на территорию России 20 тонн грецких орехов

Челябинский Россельхознадзор не пустил на территорию России более 100 тысяч срезанных цветов и 20 тонн грецких орехов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Машины, перевозившие подкарантинный груз высокого фитосанитарного риска из Казахстана в Новосибирск и в Уфу, «тормознули» на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое».

В одном из автомобилей инспекторы обнаружили декоративную зелень (эвкалипт) в количестве 9450 штук, а также около 100 тысяч срезов цветов в ассортименте — гвоздики, гипсофилы, лимониумы, розы и эустомы. При проверке документов, осмотре транспортного средства и подкарантинного груза установлено, что фитосанитарный сертификат недействителен: отсутствовали сведения о номере прицепа и адресе получателя.

Причиной возврата 20 тонн грецких орехов стало отсутствие маркировки на ввозимой продукции.

Водители обеих фур привлечены к административной ответственности, машины с цветами и орехами под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращены в Казахстан.