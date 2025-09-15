Челябинский Россельхознадзор не пустил на территорию России более 100 тысяч срезанных цветов и 20 тонн грецких орехов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Машины, перевозившие подкарантинный груз высокого фитосанитарного риска из Казахстана в Новосибирск и в Уфу, «тормознули» на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое».
В одном из автомобилей инспекторы обнаружили декоративную зелень (эвкалипт) в количестве 9450 штук, а также около 100 тысяч срезов цветов в ассортименте — гвоздики, гипсофилы, лимониумы, розы и эустомы. При проверке документов, осмотре транспортного средства и подкарантинного груза установлено, что фитосанитарный сертификат недействителен: отсутствовали сведения о номере прицепа и адресе получателя.
Причиной возврата 20 тонн грецких орехов стало отсутствие маркировки на ввозимой продукции.
Водители обеих фур привлечены к административной ответственности, машины с цветами и орехами под контролем должностных лиц Россельхознадзора возвращены в Казахстан.