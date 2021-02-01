В Челябинской области назвали число задержанных во время несанкционированной акции

Данные озвучили сотрудники полиции

В воскресенье, 31 января, в Челябинской области состоялась несанкционированная акция. На улицы городов региона вышли протестующие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе акции были задержанные. В Челябинске их число составило 127 человек. В Магнитогорске — 44. Общее количество задержанных — 171 человек.

Напомним, по данным источника Первого областного информагентства в правоохранительных органах, в общей сложности в Челябинске в незаконной акции приняли участие до полутора тысяч человек.