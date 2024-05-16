В Челябинской области нашли заблудившуюся в лесу женщину

Пострадавшую обнаружили в заболоченной местности

Спасатели мобильного отряда областной ПСС разыскали в Сосновском районе 25‑летнюю женщину, которая решила самостоятельно добраться из деревни Ключи до Челябинска. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Пострадавшая позвонила в 112 и передали координаты своего местоположения, которые оказались неверными.

«Пешком и на квадроцикле сотрудники отряда обследовали район между деревней Ключи и поселком Красное Поле. Пострадавшую нашли в двух с половиной километрах от объездной дороги в заболоченной местности», — рассказали в региональной ПСС.

Медицинская помощь женщине не понадобилась.

Как ранее сообщал наш сайт, в лесу под Златоустом заблудился 84‑летний пенсионер. Спустя два дня его нашли живым.