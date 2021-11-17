В Челябинской области нашли водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода

За рулем находилась 26-летняя женщина

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В Аргаяшском районе полицейские разыскали водителя «Лады-Приора», насмерть сбившего 54-летнего мужчину и скрывшегося с места ДТП. Виновницей оказалась 26-летняя женщина. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в районной полиции.

Напомним, авария произошла в минувший понедельник, 15 ноября, в 23:05 на первом километре автодороги Акбашева — Большая Усманова. Неизвестный, находясь за рулем неустановленного автомобиля, сбил мужчину на проезжей части. Сразу после ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пешеход погиб.

«В ходе проведенных сотрудниками ГИБДД розыскных мероприятий водитель, причастный к данному происшествию, был установлен. Это 26-летняя женщина. С ее слов, в момент наезда она испугалась и продолжила движение», — сообщили в полиции.

Проводится расследование.