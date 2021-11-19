В Челябинской области нашли водителя, насмерть сбившего мужчину на проезжей части

Оказалось, что скрылась с места аварии 35-летняя женщина за рулем «Лады-Ларгус»

Сотрудниками ГИБДД установлена женщина, которая вечером 11 ноября на 88-м километре автодороги Челябинск — Октябрьское насмерть сбила 36-летнего мужчину и скрылась. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Тело мужчины с характерными для ДТП травмами было обнаружено на проезжей части.

«Сотрудниками полиции по данному факту проводятся следственные действия. Управление ГИБДД напоминает, что в действиях водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадали люди, усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Виновным грозит до семи лет лишения свободы», — напомнили в Госавтоинспекции.

В Аргаяшском районе полицейские разыскали водителя «Лады Приора», насмерть сбившего 54-летнего мужчину и скрывшегося с места ДТП. Виновницей оказалась 26-летняя женщина.