Областные спасатели вытащили из реки Ай тело туриста, утонувшего во время сплава на байдарке неделю назад. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Напомним, 18 апреля во время сплава по реке Ай рядом с поселком Веселовка перевернулась байдарка с двумя туристами. Один из них — 50-летний мужчина — не смог добраться до берега. От указанного места происшествия до наступления темноты было обследовано 4 километра береговой линии и акватория вниз по течению разлившейся бурной реки. На следующий день поиски были приостановлены из-за поднятия уровня воды в реке и вскоре возобновились.
«В пятницу тело мужчины было найдено в трехстах метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка, где отдыхала компания туристов», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Специалисты Златоустовского отряда ПСС извлекли погибшего из воды и передали полицейским.