В Челябинской области нашли тело утонувшего на сплаве туриста

Поиски велись неделю

Областные спасатели вытащили из реки Ай тело туриста, утонувшего во время сплава на байдарке неделю назад. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, 18 апреля во время сплава по реке Ай рядом с поселком Веселовка перевернулась байдарка с двумя туристами. Один из них — 50-летний мужчина — не смог добраться до берега. От указанного места происшествия до наступления темноты было обследовано 4 километра береговой линии и акватория вниз по течению разлившейся бурной реки. На следующий день поиски были приостановлены из-за поднятия уровня воды в реке и вскоре возобновились.

«В пятницу тело мужчины было найдено в трехстах метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка, где отдыхала компания туристов», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Специалисты Златоустовского отряда ПСС извлекли погибшего из воды и передали полицейским.