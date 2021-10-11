В Челябинской области нашли тело рыбака, пропавшего на озере Иртяш

Поисковые работы длились почти неделю

В Каслинском районе Челябинской области родственники нашли тело 38-летнего мужчины, который отправился рыбачить на моторной лодке и пропал. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.

«На озере Иртяш поисковые работы с участием полиции, близких рыбака и дежурных смен Мобильного отряда ПСС области продолжались с 3 октября. Тело погибшего родственники обнаружили лишь 9 октября», — рассказали в ПСС.

Напомним, утром 3 октября мужчина отправился порыбачить, не предупредив товарищей. Позже перевернутое судно обнаружили примерно в 1,5 км от берега.

Как ранее сообщал наш сайт, 9 октября в озере Увильды нашли тело рыбака.