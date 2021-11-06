Пропавшего рыбака нашли на озере Садок недалеко от Карабаша. Мужчина планировал рыбалку 31 октября, но не вернулся домой на следующий день, ранее спасатели нашли разбитую лодку, снасти и одежду, а 4 ноября из под льда достали погибшего.
На озере совсем не было снега, поэтому спасатели после наступления темноты смогли просветить лед и найти мужчину. Для ускорения поисков, спасательная служба применила квадрокоптер.
Утопленника обнаружили на глубине 4 метров, вытащили из под льда и передали полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.