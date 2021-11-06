В Челябинской области нашли тело пропавшего рыбака

51-летнего мужчину достали из под льда спустя четыре дня





Пропавшего рыбака нашли на озере Садок недалеко от Карабаша. Мужчина планировал рыбалку 31 октября, но не вернулся домой на следующий день, ранее спасатели нашли разбитую лодку, снасти и одежду, а 4 ноября из под льда достали погибшего.



На озере совсем не было снега, поэтому спасатели после наступления темноты смогли просветить лед и найти мужчину. Для ускорения поисков, спасательная служба применила квадрокоптер.

Утопленника обнаружили на глубине 4 метров, вытащили из под льда и передали полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.