В Челябинской области нашли тело пропавшего пять дней назад рыбака

Спасатели напоминают об опасности выхода на тонкий лед

В Агаповском районе нашли тело 56-летнего рыбака. Мужчина перестал выходить на связь 17 ноября, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сотрудники ПСС обнаружили одежду мужчины и рыболовные снасти на берегу карьера. В поисках пропавшего участвовали сотрудники полиции, родственники мужчины и добровольцы.

«Тело мужчины обнаружили с помощью подводного дрона на глубине двух метров. Погибшего вытащили из воды и передали следователям», — сообщили в региональной Поисково-спасательной службе.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере в Карабаше нашли тело рыбака.