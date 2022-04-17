В Челябинской области нашли тело мужчины, пропавшего в январе

46-летний южноуралец замерз насмерть в лесном массиве

В Каслях Челябинской области обнаружили тело мужчины, который пропал в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по Каслинскому району.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве в 5 километрах от поселка Пригородный обнаружен труп ранее разыскиваемого 46-летнего Егорова Ивана Александровича. Причина смерти устанавливается»,— сообщили в ведомстве.

В социальной сети «ВКонтакте» координатор спасательного отряда «Легион-СПАС» Дмитрий Журавлев уточнил, что мужчина заблудился, уснул и замерз насмерть.

«Мы несколько раз выезжали на прочес местности, но под толстым слоем снега не так-то легко найти. Соболезнования родным и близким»,— написал он.

Напомним, в Челябинске больше суток искали 12-летнего подростка. Днем 15 апреля он ушел из дома, вечером 16 апреля волонтеры сообщили, что мальчик найден, с ним все в порядке.