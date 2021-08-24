В Челябинской области нашли соцработника потерявшейся пенсионерки с деменцией

Личность бабушки установлена, ее доставили в квартиру, откуда она ушла

В Челябинской области полицейские установили личность пожилой женщины с потерей памяти, которую накануне обнаружили в поселке Рощино. Оказалось, что пенсионерке 83 года и за ней ухаживает соцработник. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в МО МВД «Южноуральский».

«Ею оказалась жительница Южноуральска 1938 года рождения. В дежурную часть обратилась представитель социальной защиты, ухаживающая за женщиной, и сообщила, что пенсионерка страдает деменцией и сама ушла из своей квартиры», — рассказали в полиции.

Сейчас пенсионерку доставили домой, передали соцработнику.

Напомним, бабушку нашли в поселке Рощино 23 августа. Она не помнила, как ее зовут, где она живет, а также не имела при себе документов. Полицейские искали людей, которые помогут установить личность пожилого человека.