В Челябинской области нашли противотанковую мину

Объект не представлял опасности для людей

В 10 километрах от села Уйское на территории свалки очевидцы обнаружили предмет, внешне схожий с противотанковой миной. Нам место находки направили отряд ОМОНа Росгвардии, сообщает сегодня, 17 февраля, пресс-служба ведомства.

Найденный предмет и оказался учебной противотанковой миной образца 1972 года. Опасности для жизни и здоровья людей предмет не представляет.

«Предмет передан сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Напомним, на этой неделе в селе Травники на крыше одного из гаражей обнаружили сверток, внутри которого находились патроны, а также 200-граммовая тротиловая шашка.