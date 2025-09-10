В Челябинской области нашли пожаривших яичницу на Вечном огне вандалов

К преступлению причастны несколько несовершеннолетних

Осквернителей мемориала в Долгодеревенском нашли практически сразу же после возбуждения уголовного дела. К преступлению оказались причастны несколько несовершеннолетних, действия совершал один, сообщил наш источник в силовом ведомстве.

С ними работают следователи, они выяснят все подробности и мотивы произошедшего.

За Вечным огнем и мемориалом следить будут еще пристальнее, сообщает «Сосновская нива». Известно, что на площади Победы, где расположен комплекс, есть камеры видеонаблюдения.

Напомним, 25 августа в Долгодеревенском на звезде Вечного огня обнаружили следы приготовления пищи. Кто-то жарил там яичницу.

В СУ СК РФ возбудили уголовное дело. Действия преступников расценили как публичное осквернение символов воинской славы России.