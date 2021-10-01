В Челябинской области нашли 17 авиационных бомб

На место была направлена группа разминирования ОМОН

В лесу рядом с поселком Увельский местный житель обнаружил артиллерийский снаряд. Прибывшие специалисты ОМОНа нашли еще 16 авиационных бомб. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Специалисты группы разминирования прибыли на место обнаружения снарядов после сигнала от отдела полиции «Увельский».

«При проведении дальнейших работ совместно с представителями других силовых структур были выявлены еще 16 снарядов. Сотрудники Росгвардии установили, что ими являются авиационные бомбы „П-50-75“. Находка не имела взрывателей, взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как ранее писал наш сайт, в Магнитогорске днем 25 августа в одном из цехов на производственной территории по улице Кирова рабочие обнаружили шесть артиллерийских снарядов во время разгрузки вагона с металлоломом.