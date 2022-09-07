В Челябинской области накрыли подпольные оружейные мастерские

Всего на территории страны ликвидировали 35 цехов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность подпольных мастерских в 40 субъектах страны, в том числе в Челябинской области. Об этом сегодня, 7 сентября, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по региону.

В результате из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулеметов, револьверы, пусковая установка и 14 ракет к ней, а также ручные гранаты и более 41 килограмма взрывчатки.

«Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — рассказали в ведомстве.

К ответственности привлекли более 90 человек.