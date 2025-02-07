В Челябинской области накрыли ОПГ, которая организовала незаконный въезд мигрантов

Среди подозреваемых — руководители турфирмы, которые делали иностранцам деловые визы

На Южном Урале перекрыт очередной канал незаконной миграции, в его организации подозреваются пять человек, в числе которых руководители туристической фирмы и иных аффилированных юрлиц, сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

«Предварительно установлено, что за денежное вознаграждение соучастники оформляли ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Россию и гарантийные письма, на основании которых иностранные граждане получали многократные деловые визы, по которым въезжали в Россию и оставались здесь, даже не пытаясь заняться заявленной работой», — рассказали в ведомстве.

По материалам Погрануправления ФСБ по региону следователями ГСУ полицейского главка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по адресам расположения турфирмы и проживания фигурантов. Изъяты офисная техника, банковские карты, печати юридических лиц, наличные», — говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности подозреваемых.