В Челябинской области накрыли ОПГ брачных аферисток, похищавших выплаты у участников СВО

Соучастницы убеждали местных жителей отправиться на СВО, а потом выходили за них замуж ради выплат

В Сосновском районе накрыли банду брачных аферисток, которые специализировались на хищении денежных средств у военнослужащих — участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, жертвами становились граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Организатор преступной группы, используя подконтрольный частный пансионат в селе Долгодеревенском, подыскивала кандидатов и убеждала их заключить контракт с Минобороны РФ.

Когда будущие бойцы соглашались, участницы ОПГ входили к ним в доверие и вступали в фиктивные браки, что давало им законное основание претендовать на распоряжение финансами потерпевших. На имена военнослужащих оформлялись банковские карты и сим-карты, которые фактически оставались в руках преступниц. Кроме того, злоумышленники изготавливали доверенности, позволяющие им управлять счетами.

Сразу после отправки новобранцев к месту службы мошенники через дистанционные банковские сервисы похищали все поступившие на их имя выплаты: единовременные пособия при заключении контракта и иные социальные начисления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Челябинской области подозреваемые были задержаны. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, а также документы, имеющие доказательственное значение.

Установлено, что по одному из эпизодов преступной деятельности сумма похищенных средств составила 2,5 миллиона рублей. Также организатор группы планировала получить страховые выплаты в размере 5 миллионов рублей в случае гибели своего фиктивного супруга.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Сосновский районный суд, учитывая особую дерзость и цинизм преступления, избрал в отношении основной фигурантки — женщины 1979 года рождения — меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех соучастников и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности организованной группы.