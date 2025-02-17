В Челябинской области накрыли нарколаборатории с 160 кг конопли

Задержаны четыре участника преступных группировок

В Челябинской области установлено местонахождение нескольких лабораторий по выращиванию конопли, сообщили в УФСБ по региону.

По местам жительства лидеров нескольких ОПГ и в тайниках нашли более 160 килограммов растительных наркотиков, а также теплицы-палатки, ультрафиолетовые лампы и вещества для стимуляции роста.

Возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, статья 228.1 УК РФ).

«Всем фигурантам предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве.

При доказательстве вины им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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