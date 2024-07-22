В Челябинской области накрыли лабораторию по производству мефедрона

Организатор криминального бизнеса осужден

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Рядом с поселком Бектыш Еткульского района в заброшенном здании сотрудники УФСБ по Челябинской области накрыли лабораторию по производству мефедрона, сообщили в пресс-службе ведомства. Изъято более 10 килограммов вещества.

Челябинский областной суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 12 лет.

Сосновский районный суд вынес приговор двоим жителям Самарской области. Они распространяли мефедрон в составе преступной группы. Изъято семь килограммов наркотика. 28-летний и 30-летний мужчины получили по семь лет колонии строгого режима каждый.