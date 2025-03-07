В Челябинской области накажут мужчину, который украл оградки с кладбища

Житель Магнитогорска предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом за кражу чугунных оградок с кладбища вблизи поселка Остроленского Нагайбакского района, сообщает прокуратура Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нагайбакского района, обвиняемый похитил части ограждений с четырех могил в июне текущего года. Ущерб, причиненный владельцам захоронений, оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело, возбужденное по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения.