В Челябинской области начался сезон природных пожаров

Накануне спасатели региона ликвидировали несколько возгораний

В Челябинской области начался пожароопасный сезон. После потепления и схода снега увеличивается риск возгорания сухой травы. 28 апреля сотрудники МЧС ликвидировали несколько ландшафтных возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.



28 апреля в Магнитогорске на окраине садов «Строитель-1» загорелась сухая трава на заброшенном участке. Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро и создавал угрозу для ближайших домов, но пожарные успели ликвидировать пожар до того, как пострадало имущество горожан.

Еще, днем 28 числа сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Копейском городском округе. Там, в 150 метрах от СНТ «Мичурино», загорелся камыш. Из-за сухостоя на заброшенных участках пожар угрожал садовым домам. Огнеборцы вовремя локализовали пожар и сохранили в сохранности садовые строения.

Крупный пожар произошел 27 апреля в Ашинском районе на территории бывшего садового товарищества. Из-за неосторожного обращения с огнем здесь загорелась сухая трава, а после возгорание перешло в серьезный пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС области отмечают, что девять из десяти природных пожаров происходят из-за неосторожного обращения с огнем: непотушенных окурков и сжигание мусора на садовых участках.

Напомним, ранее в регионе прошли крупные учения для спасателей региона, на которых сотрудники МЧС подготовились к сезону природных пожаров.