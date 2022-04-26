В Челябинской области начальника участка промышленного предприятия подозревают в получении взятки

От подчиненных за два года он собрал более 300 тысяч рублей

В Челябинской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело о получении взятки начальником участка в промышленном предприятии. Руководитель звена в одном из цехов отчитывался о большем объеме выполненных работ. За что коллеги за два года принесли ему не одну сотню тысяч рублей, сообщает пресс-служба СК Челябинской области.

«По данным следствия, в 2019-2020 гг. подозреваемый получил взятки в сумме более 300 тысяч рублей от работников предприятия, которым утверждал объемы работ, значительно превышавшие фактически выполненные», — пояснили в СК.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, они же ведут оперативное сопровождение уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в УФСБ рассказали, как Верхнеуральский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику ИК-18 за получение взятки.