В Челябинской области руководителя колонии задержали по делу о взятке по госконтрактам на пошив формы для МВД

В СИЗО отправили взяткодателя

Сотрудники УФСБ задержали руководителя одной из исправительных колоний ГУФСИН РФ по Челябинской области. Его обвиняют в получении взяток при исполнении госконтрактов на пошив форменной одежды для МВД, ФСВНГ и МЧС России (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в УФСБ по региону.

По версии следствия, в прошлом году обвиняемый колонии получил от коммерческой организации не менее 330 тысяч рублей за общее покровительство и пошив в установленный срок формы, в том числе за счет привлечения заключенных к сверхурочным работам.

Руководитель исправительной колонии был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при получении взятки.

«Получатель взятки отправлен под домашний арест, взяткодатель (статья 291 УК РФ) заключен в СИЗО», — прокомментировали в ведомстве.

По данным ИА «Первое областное», под арест отправили гендиректора компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова.