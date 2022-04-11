В Челябинской области начались сезонные лесные пожары

Специалисты МЧС напоминают о правилах поведения за городом

С наступлением солнечной погоды на территории региона начинаются возгорания сухой растительности, порой перерастающие в крупные пожары. В ГУ МЧС по Челябинской области напомнили о правилах поведения в лесу.

Уже накануне, 10 апреля, на пульт 74-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании в лесу в Уйском районе.

«При обнаружении площадь горения составляла 0,5 га. Сильные порывы ветра и открытая местность создавали угрозу его распространения. Возгорание удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать. На тушении работали специалисты Главного управления лесами Челябинской области, силы и средства муниципалитета, а также две автоцистерны Миасского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

В ГУ МЧС по региону напоминают, что поджигать сухую траву нельзя, мусор и отходы с дачных и садовых участков необходимо утилизировать в специально отведенные места, а в лесах запрещено разводить костры.

Сегодня полномочный представитель Президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором затронул тему пожаров.

«Ситуацию с природными пожарами необходимо держать на жестком контроле. Заранее проработать все вопросы взаимодействия между региональными властями и МЧС в случае появления очагов. Только слаженная работа всех структур и профильных ведомств позволит оперативно ликвидировать природные возгорания и не допускать их распространения», — отметил Владимир Якушев.

В 2021 году на территории Челябинской области произошло 1086 лесных пожаров. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м. При этом площадь возгораний выросла в пять раз — до 41,4 тысячи га. Ущерб оценивается в 1,053 млрд рублей.

