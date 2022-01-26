В Челябинской области началась проверка после схода вагона с путей

ЧП произошло на станции Карталы 2

В Челябинской области началась проверка транспортной прокуратуры после схода двух платформ и вагона с путей на станции Карталы 2. ЧП произошло 26 января, в среду. Задержек движения и пострадавших нет. На место схода выехал транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Две платформы и один вагон железнодорожного состава соли с путей на станции Карталы 2 при выполнении маневровых работ. Вагон не опрокинулся. Размер ущерба устанавливается.

«Задержек движения и пострадавших нет. На место происшествия выехал Карталинский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа», — сообщает надзорное ведомство.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.