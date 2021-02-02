В Челябинской области на вора в законе возбудили уголовное дело по факту занятия положения в преступной иерархии

Южноуралец заключен под стражу

В отношении жителя Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту занятия им высшего положения в преступной иерархии. Речь идет о ранее судимом Иване Югае.

Мужчину задержали сотрудники полиции и УФСБ региона. По данным ведомства, он причастен к вымогательству. В настоящее время его заключили под стражу.

«В ходе дальнейшей работы с обвиняемым по материалам сотрудников в УФСБ, ГУФСИН и уголовного розыска ГУ МВД области следствием регионального главка МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ („Занятие высшего положения в преступной иерархии“)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее неоднократно судимый южноуралец подозревается в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.