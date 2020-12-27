В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение большегрузов

Ограничения связаны с непогодой

В Челябинской области разыгралась непогода: ветер все сильнее, дороги заметает снег, метель. В целях безопасности дорожники временно ограничили движение большегрузов по трассе М-5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В соответствии с распорядительным актом ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства“, в связи с неблагоприятными погодными условиями с 18:00 27 декабря 2020 года до 06:00 28 декабря 2020 года введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на федеральной автомобильной дороге М-5 с 1 548 километра до 1 799 километра, а именно от границы с Республикой Башкортостан до города Чебаркуль. От МЧС организована работа трех оперативных групп»,— сообщили в ведомстве.

Тех, кто уже находится в пути, сотрудники «чрезвычайного» ведомства предупреждают об опасностях на дорогах и обращают внимание автолюбителей на необходимость соблюдения скоростного режима. Кроме того, спасатели напоминают о том, что во время непогоды лучше отказаться от личного автомобиля и отправляться по делам на общественном транспорте.

Напомним, сегодня по прогнозам синоптиков в Челябинской области ожидается снег и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду.