В Челябинской области на трассе М-5 лобовое столкновение автомобилей

Предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу

В Катав-Ивановском районе Челябинской области сегодня, 13 февраля, на 1649 км автодороги «Москва-Челябинск» легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель Man выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Урал». В результате мужчина получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Катав-Ивановском районе. Сегодня на 1649 км автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение двух автомобилей, по предварительной информации водитель автомобиля Man не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Урал».В результате ДТП водитель автомобиля Man получил травмы», — сообщили в Госавтоинспекции.

На данный момент по факту ДТП проводят проверку, движение участке остановлено. В госавтоинспекции водителей просят быть внимательными, и правильно выбирать пути объезда.

Также вечером 13 февраля на территории Республики Башкортостан произошло еще одно ДТП. Участок трассы М5-Урал на месте ДТП оказался перекрыт, образовался затор.