В Челябинской области на таможне изъяли контрафактную посуду на 16 млн рублей

Партия была незаконно брендирована товарным знаком Zepter

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли ввоз партии поддельных кухонных принадлежностей. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе таможни.

Всего сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте изъято 1658 единиц продукции после досмотра грузовика рядом с Троицком.

«В ходе таможенного досмотра инспекторы усомнились в оригинальности брендовой посуды и направили соответствующий запрос в адрес представителя правообладателя торговой марки Zepter. Правообладатель подтвердил неправомерность использования своего товарного знака и оценил нанесенный ущерб в 16 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).