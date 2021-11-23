Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли ввоз партии поддельных кухонных принадлежностей. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе таможни.
Всего сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте изъято 1658 единиц продукции после досмотра грузовика рядом с Троицком.
«В ходе таможенного досмотра инспекторы усомнились в оригинальности брендовой посуды и направили соответствующий запрос в адрес представителя правообладателя торговой марки Zepter. Правообладатель подтвердил неправомерность использования своего товарного знака и оценил нанесенный ущерб в 16 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).