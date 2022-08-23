В Челябинской области на федеральной трассе сгорел прицеп

ДПС организовала регулировку движения

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» сегодня ночью вспыхнул большегруз. Полностью сгорел прицеп автомашины ДАФ. В управлении ГИБДД по Челябинской области рассказали подробности ЧП.

Около двух часов ночи инспекторам ДПС сообщили о возгорании грузового автомобиля на участке федеральной трассы возле кафе и остановочных комплексов.

«Водитель остановил грузовой автомобиль ДАФ на обочине. Со слов водителя, при осмотре транспорта у прицепа лопнуло колесо. Далее произошло возгорание прицепа», — сообщили в пресс-службе управления.

Движение транспорта не перекрывалось, водитель и тягач не пострадали, однако прицеп выгорел полностью. Причина возгорания устанавливается. Сотрудники Госавтоинспекции помогают службам в расчистке места происшествия.

Между тем сегодня в Челябинске состоялся суд по делу о резонансном ДТП на перекрестке областного центра. Подсудимый Игорь Печенкин настаивает на том, что за рулем у него случился приступ эпилепсии.