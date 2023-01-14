В Челябинской области на предприятии обнаружили тело рабочего

Мужчине ампутировало руку

В Пластовском районе Челябинской области на одном из предприятий обнаружили тело 50-летнего рабочего. По предварительным данным, мужчине ампутировало руку, и он скончался от потери крови. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник.

ЧП произошло на местном предприятии в ночное время. Труп мужчины, который трудился на фабрике машинистом, обнаружили рабочие. Они сразу же вызвали сотрудников экстренных служб, которые констатировали смерть мужчины.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Получить комментарий в следственном управлении СК России по Челябинской области на момент публикации не удалось.