В Челябинской области на пожаре в заброшенном доме погиб человек

Причины трагедии устанавливаются

Ночью 10 декабря в Каслях Челябинской области загорелся заброшенный дом. Спасатели во время тушения обнаружили тело человека без признаков жизни, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла в заброшенном доме, расположенном на улице Энгельса, в 03:10. Прибывшие на место ЧП сотрудники 60-ой пожарно-спасательной части во время тушения пожара, площадь которого составила 30 «квадратов», обнаружили тело человека.

«Ликвидация открытого горения произведена в 03:32. В пять часов были ликвидированы последствия пожара»,— уточнили в ведомстве.

Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются сотрудниками отделения дознания.