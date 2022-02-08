В Челябинской области на пожаре в частном доме пострадал мужчина

Полностью выгорели кровля и второй этаж жилища

В ночь на вторник, 8 февраля, в селе Уйское на улице Комсомольской загорелась кровля и второй этаж частного дома. К месту происшествия незамедлительно были направлены пять пожарных расчетов по повышенному номеру сложности тушения. Об этом сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

На момент прибытия первых подразделений огнем был охвачен второй этаж дома и пламя перекинулось на пристрой.

«В опасной близости от полыхающего здания находились хозяйственные постройки, баня и другие строения. Существовала угроза перехода огня на соседние конструкции. Первым делом силы МЧС были брошены на спасение людей. Из окна второго этажа просил помощи молодой человек, пожарные эвакуировали мужчину. Чтобы вызволить его отца, пожарные взломали входную дверь», — рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

61-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами рук.

Специалисты МЧС ликвидировали пожар и не допустили перекидывания огня на частные дома соседей.

Как ранее сообщал наш сайт, только за январь 2022 года на пожарах в Челябинской области погибли 32 человека, двое из них — дети.

Вечером 4 февраля в квартире на пятом этаже в доме в поселке Зауральском огонь унес жизнь трехлетней девочки. Спасатели обнаружили тело ребенка во время тушения пожара. По предварительным данным, малышка отравилась продуктами горения. Ее 11-месячную сестру госпитализировали также с признаками отравления продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Ночью 5 февраля в Озерске Челябинской области произошел пожар в общежитии, расположенном на улице Октябрьской. Погибли три человека.