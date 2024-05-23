В Челябинской области на пожаре в частном доме погибли женщина и мужчина

Причина возгорания выясняется

В ночь на четверг, 23 мая, в поселке Петровском Красноармейского района загорелся частный дом. На месте происшествия обнаружены тела 85-летней женщины и 58-летнего мужчины, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м, горели вещи и мебель.

«Ночное время и отсутствие в жилье пожарного извещателя не оставили людям шанса на спасение. Специалисты МЧС России настоятельно рекомендуют обращать пристальное внимание на безопасность своих близких, особенно преклонного возраста», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Снежинске во время пожара в квартире женщина вышла на балкон с пожарным извещателем.