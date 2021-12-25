В Челябинской области на пожаре в частном доме погибли два человека

Специалисты выясняют причины возгорания

Вечером 24 декабря в Уйском районе Челябинской области произошел пожар в частном деревянном доме. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла в одном из домов в деревне Косогорка в 20:00. О пожаре спасателям сообщили очевидцы. Прибыв на место ЧП, сотрудники пятого пожарно-спасательного отряда обнаружили горение одноэтажного дома. Спустя час пожарным удалось локализовать возгорание на площади 48 квадратных метров.

«В ходе тушения были обнаружены 65-летний мужчина и 71-летняя женщина без признаков жизни. В 21:20 была объявлена ликвидация открытого горения»,— уточнили в ведомстве.

Причины смерти жителей дома и пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.

На месте работали 24 человека и 9 единиц техники, в том числе 10 человек и 3 единицы техники от МЧС.