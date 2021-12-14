В Челябинской области на пожаре в частном доме погибли два человека

Их личности устанавливаются

В селе Кулуево Аргаяшского района в частном доме произошел пожар. В результате погибли два человека, сообщили 13 декабря в пресс-службе отделения надзорной деятельности и профилактической работы № 16 ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла ночью 13 декабря на улице Салавата Юлаева. Местные жители, увидев объятый пламенем дом, сразу же позвонили пожарным. Прибывшие спасатели выяснили, что горят жилой дом и пристрой.

«В ходе тушения пожара внутри дома обнаружено два трупа, мужчины и женщины. Проводится доследственная проверка. Причина возникновения пожара устанавливается», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в минувший понедельник в результате пожара в частном доме в Кыштыме погиб 70-летний мужчина. Причины возникновения ЧП выясняются.