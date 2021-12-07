В Челябинской области на пожаре в частном доме погибла женщина

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

В одном из частных домов в деревне Сарафаново Чебаркульского района при пожаре погибла 39-летняя женщина. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

ЧП случилось накануне днем. Пламя охватило жилой частный дом на двух хозяев. На место происшествия прибыли три пожарных расчета.

«Наблюдалось открытое горение внутри дома, пламя распространялось по перекрытию на кровлю. Сотрудники МЧС России оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению. После локализации горения пожарные в специальных аппаратах для дыхания проникли внутрь», — сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

После локализации горения пожарные зашли внутрь дома и обнаружили там тело женщины. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.