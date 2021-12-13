В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

Причину возгорания выясняют дознаватели

В Кыштыме при пожаре в частном доме по улице Паромова погиб 70-летний мужчина. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в 8-м Поисково-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне утром. На место происшествия прибыли специалисты 38-й пожарно-спасательной части и пожарной части № 117.

«Было обнаружено горение дома на площади 60 кв. м. Внутри дома было обнаружено тело 70-летнего мужчины», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Пожар потушили за 2 часа. Причину возгорания выясняют дознаватели.

Как ранее сообщал наш сайт, 8 декабря в одной из квартир по улице Демина в Кыштыме вспыхнул пожар. Погиб 68-летний мужчина.

5 декабря в поселке Тимирязевском загорелся жилой дом. Погиб 69-летний мужчина, уснувший с непотушенной сигаретой.

МЧС в очередной раз напоминает, что курить можно только в специально отведенных для этого местах и вдали от легковоспламеняющихся предметов.