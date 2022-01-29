В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб мужчина

Причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки

Утром 28 января в селе Тюбук Каслинского района произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице 1 Мая в 08:57. Пожарных вызвали соседи. Прибывшие на место сотрудники 60-ой пожарно-спасательной части и пожарной части № 223 выяснили, что горение происходит под кровлей дома, и приступили к ликвидации пожара.

«Со слов очевидцев, хозяев дома не было на месте. Несмотря на информацию, сотрудники МЧС приступили к поиску возможных пострадавших. В 09:35 был обнаружен мужчина без признаков жизни. Предположительно произошло отравление продуктами горения»,— уточнили в ведомстве.

Полная ликвидация пожара объявлена в 09:38, в 11:30 спасатели устранили все последствия возгорания. Причины ЧП предстоит узнать сотрудникам отделения дознания, но, по предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания неправильно смонтированного электрооборудования.

На месте работали 3 единицы техники, 11 спасателей, сотрудники полиции, скорой помощи и энергослужбы.